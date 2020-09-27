日月潭萬人泳渡，人潮聚集朝霧碼頭。（廖志晃攝）

2020日月潭萬人泳渡，於今（27日）正式登場，從開辦至今已經第38屆，今年也吸引到2萬1800多人報名參加，連70歲的前總統馬英九更第8度親自下水挑戰。有網友看到不少老幼都挑戰泳渡日月潭成功，好奇詢問「泳渡日月潭的難度大概是？」而網友也坦白表示，基本上會打水就可以成功。

從民國72年開始，在每年的中秋節前後，開始舉辦日月潭泳渡活動。民國91年更正式列入世界游泳名人堂，每年能吸引萬名游泳愛好者自四面八方前來參加。第38屆「萬人泳渡日月潭」今（27日）雖受疫情影響，但終於順利展開。一位網友在觀看YouTube日月潭泳渡直播時，於PTT表示，「現在看直播，一堆小朋友都開心上岸了，有沒有泳渡日月潭，難度大概多高的八卦？」

2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口等3校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

貼文一出，網友表示，對會游泳的人來說沒有難度，因為規定要求配帶浮標，基本上只要會打水，甚至不會換氣都能挑戰萬人泳渡。大家紛紛表示「還蠻簡單的」、「會打水就可以了，就大型漂漂河，頭也不用下水」、「有浮板超簡單」、「很多人連踩水都不會也都可以泳渡了」、「一定要帶魚雷浮標或相關器材才能下水，所以根本沒難度」、「首渡大概1hr40左右」、「不會換氣，靠蛙腿踢三個小時，給你參考」。

但也有網友指出，參加萬人泳渡真正的困難之處反而在於心理素質，表示「敢下去髒水游泳，就幾乎是成功了」、「水很髒，下水前心裡準備最難」、「敢下去髒水游泳，就幾乎是成功了」、「會游的人不難，水不乾淨就是」。

(中時新聞網)