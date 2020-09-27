由於與鄰國亞塞拜然就納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區的爭議情勢惡化，亞美尼亞總理帕希尼揚27日宣布戰爭狀態以及全國總動員。他要求在部隊登記的所有人員前往所在地區軍事委員會報到。

亞塞拜然國防部27日稍早宣稱，亞美尼亞部隊朝納卡邊境附近居民區開炮，造成平民傷亡。亞美尼亞國防部則稱，納卡遭到空襲和飛彈攻擊，亞美尼亞擊落了亞塞拜然兩架直升機和3架無人機。而未獲承認的納卡共和國指稱，該國一些民宅遭到炮擊，其中包括首都斯捷潘納克特。

亞塞拜然國防部稱，為了制止亞美尼亞武力進犯並確保平民安全，已針對整個前線展開反攻。

納卡衝突始於1988年2月，當時納戈爾諾-卡拉巴赫自治州宣布退出亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國。在1992-1994年的武裝對抗中，亞塞拜然失去對納卡及其周邊7個地區的控制。自1992年起，和平解決衝突的談判在以俄、美、法3國為首的歐安組織明斯克小組框架內進行。

針對這次衝突，俄羅斯外交部敦促納卡地區衝突雙方立即停火。俄外交部表示，納卡情勢正急劇惡化，雙方正進行激烈交火，雙方應立即停火並展開談判，以穩定局勢。

(中時 )