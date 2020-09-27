金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，於9月25日辦理海洋學生體驗營，邀請29名「連江縣介壽國民中小學」的學生參加活動。（金馬澎分署提供）

金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，於9月25日辦理海洋學生體驗營，邀請29名「連江縣介壽國民中小學」的學生參加活動。（金馬澎分署提供）

金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，於9月25日辦理海洋學生體驗營，邀請29名「連江縣介壽國民中小學」的學生參加活動，規劃100噸級巡防艇進行「海上巡禮」及海域安全教育等動態體驗課程，並於結訓典禮邀請連江縣教育處處長陳冠人、南竿鄉鄉長陳振國等嘉賓一同共襄盛舉。

本次活動內容透過生動活潑方式互動教學，由第一Ｏ岸巡隊、第十海巡隊的幹部同仁及介壽國中(小)老師共同帶領課程活動；於活動首站由資深艇長解說航儀等重要裝備，為考量安全因素，未讓學員上救生艇下水，仍在幹部的帶領下，學員們帶著濃濃的好奇心，在港內了解小艇施放程序，並加碼搭乘巡防艇海上巡航，以體驗海巡的勤務日常。

因馬祖地形地貌多為礁岩且地勢險峻造成周邊海域暗流洶湧，第一○岸巡隊為增深學員海域安全宣導教育及實際體驗，也規劃一系列水域安全及救生裝備體驗活動，好讓參與學員能在活動中建立水域安全及救生觀念，同時能瞭解海巡工作的使命，進而成為我們海巡尖兵的一員，活動最後由金馬澎分署宋副分署長子陽頒發體驗營證書，並實施合影，活動圓滿成功。

宋副分署長表示，期望藉由本次難得的活動機會，在行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓我們未來的主人翁「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬海洋，瞭解海洋，運用海洋資源，讓台灣因海而遠大，而非被海所限制，同時培養同學其對於海洋之情感與知識，以身為台灣海洋的一份子而引以為榮，更以我們海巡為榮，與我們海巡一同「向海致敬」。

(中時 )