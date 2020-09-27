國民黨立委蔣萬安日前靠運氣搶下一席召委，之後更再下一城，抽籤抽中衛福部排案權，掌握美豬議題的兵家必爭之地。對此，資深媒體人黃創夏表示，這讓蔣萬安找到一個政治上的制高點，加上台北市選民的結構和偏好，2022台北市長選舉的局面對蔣萬十分有利。

黃創夏26日在政論節目《2020聚焦關鍵》中表示，雖然國民黨的民調仍舊低迷，但蔣萬安仍得到很多助力，且蔣萬安在網路聲量的排名中衝到第4名，在正面好評影響力部分則高居第1名。

黃創夏指出，近期期國民黨只有美豬議題可以打，蔣萬安當上召委之後，可以排議程；可以叫衛福部長陳時中來報告，主導權掌握在他手上，這讓蔣萬安找到一個政治上的制高點，可以在台北市長之路上「外抗陳時中，內拒韓國瑜」。

黃創夏分析，蔣拿下召委取得在美豬議題上的發言權，也可以壓制可能會出來參選的韓國瑜，且台北市的知識藍、經濟藍，比較喜歡新好男人，而蔣萬安現在不只是「立院男神」，也努力營造新好男人的形象，這些都為他競選台北市長大大加分。

最後，黃創夏也說，在國民黨最低迷的時候，他們最後的希望、最後的運氣，可能都在蔣萬安身上了。

(中時新聞網)