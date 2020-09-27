滅火器26日晚間擔任「搖滾吧！電影x野球」電影音樂會演出嘉賓，跨界獻唱棒球應援曲等熱血歌單，為2020年桃園電影節特選「熱血野球」片單宣傳，全場近萬名球迷舉起手熱情吶喊，搖滾精神嗨翻桃園國際棒球場。

熱愛棒球的滅火器，此次義氣相挺桃園電影節棒球活動，影展期間無償提供歌曲版權讓桃園電影節作為宣傳使用外，主唱楊大正也喊話在場所有球迷：「我們都很喜歡台灣電影，不管是國外電影還是台灣電影，希望大家都能常常進電影院支持。」

當晚滅火器一連熱唱〈Super Monkeys〉、〈繼續向前行〉，全場球迷集體大合唱，場面正熱烈時，只見桃園市長鄭文燦揹著吉他緩緩走上台欲加入演唱，爆笑橋段讓在場球迷笑聲連連。主唱楊大正見狀笑喊：「我有聽說市長要來，不過市長我還有事情要拜託，火球祭下次還可以在桃園辦嗎？」鄭文燦豪爽答應，掀起全場歡呼聲。

滅火器跟桃園市長鄭文燦同台。（桃影提供）

滅火器多次在球場演出，4位團員也都是熱血棒球迷，創作過多首棒球相關歌曲，演出當晚特地選唱以甲子園精神為題創作的〈夏天結束以前〉，充滿生命力的曲調及勵志歌詞，掀起全場最高潮！楊大正表示：「11年前的時候在寫第二張專輯，那時候看了一部日劇《ROOKIES不良學園》覺得劇情很熱血，就寫了這首歌，把甲子園那種緊張刺激的感覺寫出來。」這次團員們一看到桃園電影節開幕片《甲子園：夢想競技場》也直呼期待。尾聲則以〈曾經瘋狂〉、〈十二月的妳〉等曲為當晚的演出劃下完美句點。

2020桃園電影節將10月9日到 10月23日舉行，共規劃7大單元、超過75部國內外精采好片輪番上陣，10月10日也將舉辦「棒球日」系列活動，於合作戲院輪播「熱血野球」5部精采電影，並找來知名球評黃國洲、Jacky李秉昇、正義鷹大俠舉辦講座對談，為影迷們帶來一整天的棒球熱血體驗，詳情請洽影展官方網站。

(中時 )