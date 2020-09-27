位於英格蘭埃塞克斯郡的濱海克拉克頓，發生1對詭異夫妻瘋狂微笑，並在點了雞尾酒和牛排後，拿餐後立即快閃落跑，店家損失近價值100英鎊的營業額（3898台幣）。店家表示，現在回想起當時這對夫妻點餐的情況，讓人不禁感到發毛，因為他們的點餐過程中，皆都是笑的非常詭異，使人誤以為是吃了什麼幸奮劑似的，目前店家已經報警處理，初步判定此對夫妻為外來遊客，認為不會被當地人抓到，才犯下如此誇張的霸王餐行徑。

1家位於濱海克拉克頓的餐廳(My Big Greek Taverna)不久前發生一起離奇事件。1對臉上充滿微笑的年輕夫妻，進入餐館裡後立即點了高價餐點雞尾酒和高檔牛排，然而當餐點製作完畢後，禮貌性的要求付款費用，這位詭異夫妻竟然立即上演快閃落跑的戲碼，雖然店家第一時間追趕出去，仍是為時已晚被脫逃。

店家總經理維奇‧哈特(Jason Smedley)表示，當這對詭異夫妻拿到價值100英鎊(3898台幣)的8杯雞尾酒和2塊丁骨牛排時，他立即要求這對夫妻付款，不料夫妻下一妙竟然是給自己來個詭異微笑，接著上演起快閃落跑的戲碼，讓維奇當下非常傻眼無語。

50歲餐館老闆也認為，這個美好單純的度假勝地真的外來客黑掉了！老闆也覺得，這位詭異夫妻有可能認為自己是外地人，不太會被抓包，因此才會大膽的犯下吃霸王餐的行徑。老闆說明，案發當時維奇追出去時，他還不斷撕吼大叫，還遭到這對夫妻的辱罵。

由於肺炎疫情嚴峻，餐館業績淒慘，同時也曾借給員工和醫護人員做為暫時根據地，歇業長達3個月之久，損失100鎊的營業額，對現階段的餐館營運狀況，也將會受到很大的衝擊，餐館老闆目前也已經報警處理，也公告此對詭異夫妻的面貌，避免更多的受害傷家遭到吃霸王餐的窘境。

(中時新聞網)