新北市政府動保處27日專為優良飼主舉辦「2020新北毛起來模範日暨世界狂犬病日」野餐活動。（動保處提供）

新北市政府動保處27日專為優良飼主舉辦「2020新北毛起來模範日暨世界狂犬病日」野餐活動。（動保處提供）

新北市政府動保處27日專為優良飼主舉辦「2020新北毛起來模範日暨世界狂犬病日」野餐活動。（動保處提供）

新北市政府動保處27日專為優良飼主舉辦「2020新北毛起來模範日暨世界狂犬病日」野餐活動。（動保處提供）

為鼓勵守法有責任的優良飼主，新北市政府動保處27日專為優良飼主舉辦「2020新北毛起來模範日暨世界狂犬病日」野餐活動。此次活動首辦在朱銘美術館舉行，1000隻毛寶貝齊聚一堂，在藝術展覽殿堂悠哉玩耍，在具有藝術人文氣息的大草皮一起野餐，動保處表示，每隻毛寶貝非常有禮貌穿梭在藝術作品中非常有趣也是難得的畫面，今天特別選在最富人文藝術氣息的美術館，主要是推廣優良飼主、毛寶貝禮貌運動及要幫寵物施打疫苗、辦理寵物登記及絕育觀念，也提供每隻毛寶貝專屬鐵飯碗。

一般美術館幾乎是禁止攜帶寵物入館，擔心寵物排泄物會影響藝術品展示、破壞場地，朱銘美術館是響譽海內外藝術展館，以國寶級的雕塑聞名，原本場區同樣也完全禁止攜帶寵物入館，這次朱銘美術打破藝文場域規定，特別選在在世界狂犬病日前夕與新北市政府合辦一場毛寶貝藝術人文饗宴。現場齊聚1000隻毛寶貝、2000位民眾共同見證毛寶貝也能有禮貌參訪美術館，每位飼主為愛犬繫牽繩、攜帶禮貌帶及撿便帶，在開闊的草皮、戶外雕塑區、室內藝術展示區互動，完全見不到寵物排泄物，也讓所有與會貴賓再次見識到毛寶貝是可以訓練的。

中華民國寵物食品及用品商業同業公會理事長石世琮表示，非常讚賞朱銘美術館打破一般規定，破天荒讓寵物入園，在友善動物上是一大躍進，可以說是藝術界的領頭羊。活動現場免費提供攤位遊戲區及寵物食品、用品讓優良飼主們領取。會場中也特別邀請笛笛寶專業訓犬師，教導飼主透過減敏訓練漸進地讓毛寶貝接受剪指甲、剃毛、梳毛等事項。

張媽媽流浪動物之家、台灣咪可思關懷流浪動物協會及台灣動物保護行政監督聯盟，也熱情響應共同宣導「優良飼主就是要幫毛寶貝打疫苗、辦理寵物登記及絕育」觀念；參與動保團體精心設計小遊戲，提供飼主跟毛寶貝們一同玩樂，完成比賽拿贈品。最重要是，所有現場毛寶貝都可以領有朱銘美術館專屬設計鐵飯碗，動保處表示，每個鐵飯碗都刻有飼主姓名、毛寶貝姓名、晶片編號，是一項非常具有意義及別出心裁才的藝術作品。

動保處表示，優良飼主就是每年幫犬貓打狂犬病疫苗、並辦理寵物登記及絕育，維護毛寶貝的健康。此外，新北市政府也積極推廣「老殘疾犬隻」認養，將於10月17日在朱銘美術館第一展覽室舉辦「金生今生-金飯碗頒獎典禮」活動，表揚頒發「金飯碗」，推廣民眾對老殘疾毛寶貝們的長期照護與認養，希望在大家努力下，幫更多毛寶貝找到溫暖的家，一同為毛寶貝幸福而打拼，活動內容可至(https：／／reurl.cc／OqEyrR)查詢。

(中時 )