男開車撞進輪胎行大翻車 駕駛傻回：我恍神 19:292020/09/27 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴姓駕駛疑似恍神、開到翻車。(翻攝臉書里港郎／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27日下午1時33分，有民眾報案指稱，屏東縣里港鄉三和路一處檳榔攤前有自小客車翻車，警消立即趕赴現場，駕駛己自行爬出車外，現場詢問賴姓駕駛，他自稱恍神不慎撞到輪胎行大門才翻車，現場酒精吐氣檢測值為零，賴男也強調並無傷勢、不願就醫。 (中時 ) #現場 #翻車 #駕駛 #大門 #輪胎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苑裡港區女子車內服藥輕生 海巡急破窗救人 16:532020/09/27 社會 新竹深夜出現怪男攔車狂敲窗 網曝可怕結局 21:382020/09/26 社會 平頭男半夜闖理髮店行竊 闆娘目擊他竟回：我要剪髮 18:442020/09/27 社會 國道大貨車與貨櫃車追撞 一人無生命跡象 08:332020/09/26 社會 風浪大游不回 綠島浮潛意外頻傳 海巡迅速救援 11:072020/09/27 社會 砂石車高技術20秒通過「簍空便橋」 網驚：神技走奈何橋 10:552020/09/26 社會 正新溪州廠二樓廠房冒火 4員工遭嗆傷無大礙 12:532020/09/26 社會 她上公車剩一空位乘客竟回「有人」下站見這幕傻眼 10:052020/09/27 生活 選情緊繃 搗毀「救國日報社」──戎馬一生李宗仁（十六） 14:212020/09/27 兩岸史話 中投公路追逐競速撞死人 竟推思覺失調 女遭判3年8月 15:152020/09/27 社會 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 屏東馬路驚見1公尺大蛇瘋狂甩動「跳舞」 騎士嚇壞 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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