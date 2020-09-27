27日下午1時33分，有民眾報案指稱，屏東縣里港鄉三和路一處檳榔攤前有自小客車翻車，警消立即趕赴現場，駕駛己自行爬出車外，現場詢問賴姓駕駛，他自稱恍神不慎撞到輪胎行大門才翻車，現場酒精吐氣檢測值為零，賴男也強調並無傷勢、不願就醫。

(中時 )