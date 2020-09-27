好萊塢女星凱特沃許過去在人氣美劇《實習醫生》中以幽默詼諧的婦產科醫生形象深植人心，近年更在Netflix影集《雨傘學院》中以一位詭計多端的反派角色再度讓人看到她的精湛演技。這次在新片《倒數反擊》凱特再度反轉形象，飾演一位機智風趣的女子安妮，讓「最強硬漢」都墜入愛河，甘心為她金盆洗手。

私底下的凱特更是天生喜感，經常逗樂眾人，就連恩尼遜都忍不住大讚：「她真的很有趣，很會逗我笑，有時候只是看著她我就會大笑出來，因為我知道她可能想到什麼好笑的話，而且只要導演一喊卡，她就會真的講出來！」凱特則表示：「我很喜歡這部動作片中圍繞愛情故事的設定，而且能跟連恩尼遜工作根本是一大享受！」

不僅和連恩尼遜有許多精采對手戲之外，這次凱特沃許還被安排了一場「近身肉搏戲」，不僅片中要被大反派狂揍一頓，打得鼻青臉腫，戲外也因此受傷腫成香腸嘴，但凱特卻對這場戲念念不忘，興奮直呼：「我真的很喜歡這場戲，那是一場要為生命而戰的戲，有一連串暴力的動作，需要投入高度專注的注意力，當下我完全可以感覺到自己熱血沸騰且腎上腺素狂飆！」

這次在《倒數反擊》演出大反派的正是由《自殺突擊隊》中飾演「迴旋鏢隊長」的傑寇特尼擔綱演出，相較於凱特的興奮，傑寇特尼卻苦笑地說：「那場戲我為了保護彼此不受傷，但又必須演得很激烈，拍完以後我其實累得半死！」電影將於10月8日搶先全球在台上映。

(中時 )