高雄巿體育總會27日舉辦「全民運動嘉年華」，高巿府運發局長侯尊堯（中，穿黃衣）親自體驗木人樁。（曹明正攝）

《葉問》電影裡的木人樁引領武打風潮，高雄巿體育總會27日舉辦「全民運動嘉年華」，30項運動體驗，包括木人樁、太極拳還有泰國拳等，讓人猶如進入武俠世界，即使是第一次接觸，拳拳到肉的硬功夫還是讓人過足乾癮。

「全民運動嘉年華」27日在中正運動場登場，吸引上千人進場，除了萌萌的幼兒足球，周邊還有30種琳琅滿目的運動體驗，高雄九太科技籃球隊球星柯旻豪、勤明慶也到場與球迷同樂，有籃球九宮格競賽，也有簽名會。

因為電影《葉問》帶動一陣木人樁風潮，這次國武術委員會將木人樁搬來，讓民眾感受武打的樂趣，既健身又紓壓。看過《太極1：從零開始》電影，到太極拳委員會攤位，就能親身體驗以柔克剛的推手，到底怎麼一回事。

今天的嘉年華，各單項可說卯足勁推廣，泰國拳委員會有泰拳擊靶體驗，另外滾球、合球、木球，則讓平常較少接觸的球友，能夠近距離知道怎麼玩，即使在陸地，龍舟委員會的划船機，也讓民眾以陸上划舟的方式來體驗。

高雄巿體育總會理事長許文宗鼓勵大家走出戶外多運動，高巿府運發局長侯尊堯表示，「健康就是財富」。身兼足球委員會主委的立委劉世芳說，高雄是體育大巿，各種運動發展都非常強，希望大小朋友都能多運動。

(中時 )