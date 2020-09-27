「阿莫多瓦 愛．慾．罪 經典數位修復」影展即將在台推出，選映了西班牙名導佩德羅阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）5部經典作品《高跟鞋》、《悄悄告訴她》、《壞教慾》、《玩美女人》及《破碎的擁抱》，這也是這5部片首度在台上映數位修復版。其中阿莫多瓦有史以來耗資最鉅的作品《破碎的擁抱》，更堪稱是坎城影后潘妮洛普克魯茲從影以來最煽情、魅惑的演出，不僅1人分飾2角，更大方露點，性感演出。

本片也是阿莫多瓦第4度和潘妮洛普攜手合作，2人默契無間，潘妮洛普也得到導演同意，在拍攝過程中有許多即興演出，其中那場與忘年富豪情人大尺度的「窒息式性愛」，就是出自潘妮洛普的點子。她在拍攝過程中靈機一動，用床單矇住情人的臉，讓觀眾只能看到他喘息的輪廓，效果好到讓導演阿莫多瓦看著都忍不住哽咽，直言：「雖然我是同志，但我也深深被她吸引。」

被譽為最會書寫女性的導演，阿莫多瓦表示：「我鏡頭下的女性角色，往往取材自生命中的真實女性，包含母親和兒時鄰居婆媽們，並與影史經典女性角色，諸如《大路》的茱麗葉塔瑪西娜、《公寓春光》的莎莉麥克琳。而潘妮洛普兼具以上這些女性所有特質，還可以再加上美國黑色電影的貴婦代表：琳達·達内爾、吉恩·蒂爾尼，潘妮洛普就是如此百變！」

至於本片的劇中劇《女孩與手提箱》，巧妙可見阿莫多瓦前作《瀕臨崩潰邊緣的女人》的影子，對此阿莫多瓦坦言：「沒錯，但我並非是在向自己致敬，我希望大家不要有這樣的解讀。因為我只需要一點點《女孩與手提箱》的喜劇片段素材，去和主劇情的悲劇作呼應，所以我想最合適的就是從我自己的作品著手，更動修改上可以擁有完全的自由，這是我選用《瀕臨崩潰邊緣的女人》的主因。」影展將於10月30日在台登場。

(中時 )