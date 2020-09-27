在國際軍火市場極為搶手、號稱俄羅斯最厲害的S-400防空導彈系統，在最近俄羅斯軍事演習眾目睽睽下發生故障，S-400防空導彈彈出發射筒後，其中一枚未啟動發動機，直挺挺地落回發射陣地，嚇得附近人員緊急尋找掩蔽，所幸該枚導彈安全裝置發揮作用而未爆炸。

據印度《歐亞時報》（Eurasian Times）報導，網路上流傳的一段聲稱是俄羅斯「高加索2020」戰略演習的視頻顯示，疑似一枚俄軍S-400導彈在發射時發生故障，彈出發射筒後直接掉落，砸中了底發的發射車。

During the #Caucasus2020 exercise, the S-400 air defense system could not launch the missile and the launcher was damaged. pic.twitter.com/krwApcbbLe — Requ (@Just_Requ) September 24, 2020

報導稱，在推特上流傳的視頻顯示，這部疑似S-400防空系統導彈的發射車共射出2枚導彈，一枚發射狀況正常，另一枚在彈出發射筒後未能啟動推進火箭，直接掉落下來，彈體砸中發射車。現場數位士兵快速躲到軍用卡車後尋求掩護，彈體落下後冒出黑煙，但未發生爆炸。

報導表示，這段視頻的部份內容無法得到證實，但確實在網上引發不少討論，許多人對這款俄羅斯生產、號稱無法抵擋的先進武器表示擔憂，可能會影響潛在買家的意願。

《歐亞時報》在此前也曾報導，土耳其向俄羅斯購入的S-400防空導彈系統在使用時也出現一些問題，而且最近6個月以來這些問題都還未得到解決。俄羅斯的技術人員表示，土耳其不具備解決S-400戰備過程出現技術問題的能力，必須仰賴俄羅斯技術人員介入才行。

土耳其還因為購入S-400與美國鬧翻，美國為此終止土耳其做為其F-35戰機合作計劃夥伴。目前除土耳其之外，大陸、印度都向俄羅斯購入了這款熱門的武器。

(中時新聞網)