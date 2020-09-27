台南市一名陳姓男子撿到裝有筆電、硬碟的包包，向警方報案拾得遺失物，但失主卻堅持包包遭竊，使得陳男被依竊盜罪函送，檢方最後不起訴，但陳男為此請假跑了多次公署，折騰不已，沒想到「好心被雷親」，他將遭遇po上臉書社團《爆料公社》，引發討論。

南科保警隊調查，葉男8月間到南科管理局洽公時，不慎將裝有筆電、硬碟的放在管理局地下停車場的公廁內，他有手機來電，因訊號不好，離開公廁接電話後離去，1個多小時後才發現，回到公廁已經找不到包包。

葉男向南科保警隊報案，當下員警有向他說明遺失跟竊盜的差別，以及可能涉及刑法誣告罪的法律責任，但葉男仍堅持是被偷，因此警方依照既定程序調查並函送，再由檢方認定。

陳男在葉男報案隔天晚間11點多，到南科管理局附近草地遛狗，在停車場外頭發現包包，立即打110報案，經警方指引，帶著包包到南科保警隊申報撿到遺失物，發現應是葉男遺失的包包。

警方隨後通知葉男包包撿到了，並通知他來確認並領取，東西都在包包裡，但葉男仍堅持被偷，警方只好將陳男函送，日前檢方將陳男不起訴，還他清白，陳男不爽葉男態度，葉男要求十分之一的報酬請求權，葉男置之不理，陳男在網路向網友訴苦。

南科保警隊指出，由於事發現場沒有裝設監視器，無法清楚確認筆電遭竊與被拾獲的關連性，警方建議看見遺失物，要送到警察機關，最好全程錄影，也可打電話向110報案，請員警前來處理。

(中時 )