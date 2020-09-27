李欣恬／台北報導

德國小提琴天后慕特今年4月染疫，經過休養，目前身體狀態良好，她日前在臉書上跟樂迷分享，配樂大師約翰．威廉斯為她打造的電影音樂專輯《穿越星空》，獲得德國歐普斯經典獎（Opus Klassik）的年度演奏家獎。

慕特本身是《星際大戰》系列電影的鐵粉，去年她特別邀請約翰．威廉斯一起合作，把《星際大戰》、《哈利波特》等電影配樂，改編成給小提琴與交響樂團演奏的曲目，由約翰．威廉斯擔任指揮，錄製成專輯，當時慕特直說：「夢想成真了！」

歐普斯經典獎自2018年開始舉辦，在這之前，另外有一個回聲經典獎（Echo Klassik），是德國具有盛名的音樂獎項，自1994年開始舉辦，2018年因事停辦，歐普斯經典獎是新興的古典音樂獎項。

據了解，和慕特一起獲得年度演奏家獎的音樂家，還有直笛演奏家朵洛西．歐柏林格（Dorothee Oberlinger）與快樂馬卡合奏家樂團所錄製的《夜之歌》專輯，鋼琴家伊麗莎白．萊昂斯卡亞（Elisabeth Leonskaja）所錄製的舒曼《阿貝格變奏曲與奏鳴曲》專輯。

(中時 )