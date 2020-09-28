福布斯汽車富豪榜 寧德時代董座位居榜首 09:152020/09/28 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福布斯中國在27日發布汽車富豪榜，有25位富豪入選。其中，寧德時代董事長曾毓群以158億美元位居榜首。 此外，吉利汽車實際控制人李書福、長城汽車實際控制人魏建軍分別以150億美元和80億美元位列第二、第三名。 榜單顯示，森麒麟實際控制人秦龍以12.5億美元位居第25位。該公司2020年9月11日上市，9月25日收報人民幣（下同）23.13元，較發行價格18.96元上漲近22％。 (工商 ) #控制人 #汽車 #寧德時代 #位居 #富豪榜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ABF載板需求飆升 台灣成全球最大贏家 04:102020/09/27 產業．科技 《汽車股》布局5G時代 格上租車推一站式平台 11:082020/09/26 財經 《科技》邊緣AI竄起 台灣RISC-V聯盟剖析切入策略 11:082020/09/26 財經 小布安妮斯頓上網調情 04:102020/09/27 娛樂新聞 出席教學卓越獎頒獎 賴清德：擠名校不如碰到好老師 16:522020/09/25 政治 保德信投信總經理 張一明 開闢退休理財新藍海 04:102020/09/27 專題周報 陸港觀盤－四理由撐腰 陸股持續吸睛 04:102020/09/26 全球財經 汎德永業集團 唐家三姊弟促成IPO 打破家族事業框架 04:102020/09/27 專題周報 歐洲超級盃》延長頭槌致勝 拜仁豪奪四冠王 11:482020/09/25 體育 快評》德國電信走自己的路 18:542020/09/27 短評 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 中芯遇難 晶圓三雄迎急單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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