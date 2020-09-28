美國商務部對騰訊旗下WeChat（微信海外版）實施禁令，陸媒引述消息報導，騰訊近期向美國政府提交文件，提出多項消除用戶數據安全疑慮的建議，但是美方認為，騰訊不值得信賴，只有完全放棄WeChat的所有權才是唯一可以接受的方案。

報導指出，美國WeChat用戶聯合會律師朱可亮指出，美國司法部近日向法院遞交政府內部文件，包括一份9月17日美國商務部部長簽署的關於WeChat的18頁報告，文件首次披露騰訊向美國政府提出多項針對WeChat用戶數據安全疑慮的建議。

根據相關文件顯示，騰訊提出的建議包括創建一個只為美國WeChat用戶使用的美國版App。

針對美國版WeChat的用戶數據安全，騰訊提出多項保障用戶數據安全的建議，包括：設立措施保證源代碼的安全、將用戶數據存儲在由美國公司提供的雲端、對該App進行定期的數據審計和數據傳輸的通報制度、建立嚴格的數據管理制度、限制公司人員隨意訪問用戶訊息等措施。

(工商 )