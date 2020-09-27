北市信義區黎順里，長期缺乏硬體資源，沒有可以活動的綠地空間，與聚會的活動中心，今崇德綠地啟用，立委費鴻泰到場參與表示，黎順里內終於有里聚會的空間，心中有滿滿的高姓與成就感。

崇德綠地計畫從去年6月中旬，位於嘉興街270號前三叉路口中央，有一塊原來供車輛迴轉及分流使用的「閒置用地」，里長卓秀娟找立委費鴻泰與議員秦慧珠共同規畫，透過不斷的會勘協調，請市府進場整理。

費鴻泰表示，最大的難題在於地面上有3座大型的變電設備，是供周邊的住戶及公共設施使用；再者，周邊地下又有箱涵及管障，所以遷移的路徑及最後設置的位置，都困難重重的問題。經過大半年的協調，都一一克服經費、工程、路徑、設置等問題。今天終於順利落成啟用。

費鴻泰強調，崇德綠地麻雀雖小，但五臟俱全，這一塊小小的綠地，有完整的休憩、運動設施，也有簡易的綠化植栽。總之，終於能讓黎順里的鄰居們，有個里鄰就近的休憩空間。

(中時 )