在資訊滿天飛的時代，青少年可以在網絡平台上輕鬆取得各式各樣的資訊，但若不加以過濾訊息真偽，容易遭受有心人士利用甚至詐騙，因此高市警三民二分局加強派出所與轄內超商聯繫，避免年輕學子們隨意聽信「網友」勸說購買點數遭到詐騙。

根據165反詐騙諮詢專線統計發現，遭到網路交友詐騙的被害人年齡都是介於17到35歲的年輕男性，遭騙遊戲點數從數千元至數萬元不等。被害人在交友網站結識網友，再透過line社群進行視訊裸聊，詐騙集團在過程中擷取被害人不雅畫面及被害人通訊資料，進而要脅他們依指示購買點數翻拍給詐騙集團，才能刪除影片跟通訊錄，是新型詐騙手法的標準套路。

高市警三民二分局為了防止年輕人遭騙而至超商購買點數提供給詐騙集團，加強派出所與轄內超商聯繫，強化宣導超商店員，若遇有民眾購買大量點數時，即時通報轄內派出所到場關心、釐清，以避免年輕學子們遭詐騙。

高市警三民二分局呼籲，切勿過度信任網路交友，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如果對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也切勿輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。

(中時 )