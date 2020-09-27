分隊同仁們不顧「禁忌」大快朵頤。（黃婉婷攝）

青埔義消分隊大讚同仁相當用心。（黃婉婷攝）

適逢中秋佳節，青埔義消分隊副小隊長邱益森為了慰勞打火英雄，決定親自熬製新鮮土鳳梨醬，搭配法國奶油所製的餅皮，烘焙、包裝過程耗費數小時，隊上同仁收到後也不顧消防「禁忌」大啖美食，笑稱心意才最重要。

「我什麼都會！」43歲的邱益森是個斜槓青年，平時主要從事空調修繕工程，但市場物流、攝影修圖、出港海釣、西式烘焙也都難不倒他，全身技能滿點。為了從事助人服務，邱選擇鄰近家鄉的青埔分隊，以義消的身分為社會做出貢獻。

邱益森說，身為新進同仁，又碰巧遇上中秋節，便想製作糕餅聊表心意。除一般蛋黃酥外，由於他早上在市場擔任物流，能夠拿到新鮮的土鳳梨，便選用它作為餡料，包進揉入法國奶油的餅皮中，再送入烤箱烘焙，口感與外型兼具的土鳳梨酥就出爐了。

不過，以往消防隊最怕收到鳳梨酥，怕上班「太旺」，但青埔分隊長林玪妙笑稱，心意最重要，看見義消同仁送來宛如精品禮盒的鳳梨酥，隊員們各個都開心的大口享用。

面對未來，邱益森指出，未來將利用自身技能去做公益，除和民眾推廣消防常識外，也能夠將海釣來的漁獲、親手烘焙的糕點送到弱勢家庭，並在訪視過程中，協助對方修繕或增加防災設備；義消分隊長謝光輝也說，邱做公益的心符合義消服務人群的態度，值得大力稱許。

(中時 )