手部較無力的傷友也能用利用輔具進行投球。（黃婉婷攝）

身障者坐輪椅打保齡球，不僅強身還能享受運動的快樂！園市脊隨損傷者協會27日與桃園市體育會保齡球協會攜手，舉辦市長盃身心障礙保齡球錦標賽，傷友們雖倚靠輪椅行動，但藉由輔具與專業教練的指導，一樣能夠打出一手好球。

身心障礙保齡球錦標賽已來到第3個年頭，舉辦宗旨是為了鼓勵身障者別悶在家中，要多多走出戶外，以運動會友，滿足情感交流，今年也邀請脊髓損傷、智能障礙與視障的朋友前來共襄盛舉，甚至有四肢癱瘓的傷友報名參加。

賽事現場熱鬧不已，數條球道擠滿了人，選手們各個蓄勢待發，準備展現練習的成果。與一般人不同，傷友因無法衝刺扔球，必須將輪椅推至定位才能進行，狀況較好的人能用手部力氣奮力一丟，狀況較差的則使用軌道輔助，讓球能筆直前往終點。

脊隨損傷者協會劉炫成認為，舉辦賽事能為身障者增加不同的運動體驗，同時也增強體能、延緩肌肉退化，傷友也能在與同儕的交流中，找到生活上的寄託，重拾過往笑容，一舉數得。

保齡球委員會主委楊朝偉表示，保齡球是少數適合身障者參與的運動，由於沒有體型、身高上的限制，雖然傷友們需要乘坐輪椅代步，但藉由專業教練的指導，配合手部技巧練習，仍然能夠獲得佳績。

(中時 )