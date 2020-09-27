健行科大教授陳維魁指導的另一組專利作品則為「智慧型空氣品質偵測系統」（健行科大提供／黃婉婷桃園傳真）

知名賽事台灣創新技術博覽會發明競賽，吸引全台163組高手前來報名，桃園健行科技大學資工系的兩組研發團隊，分別以能避免石虎被「路殺」的智慧區域通報系統，以及即時獲取空氣品質的智慧偵測系統雙雙斬獲銅牌，展現高超實務技能。

本次賽事於24至26日在台北世貿中心舉行，由健行科大電資學院長魯大德指導團隊，製作出「智慧型區域通報系統」，採AI人工智慧辨識，搭載夜視鏡頭、GPS定位及太陽能充電模組設置通報區域邊界，辨識出特定範圍內是否遭到人員入侵，管理人員也能在第一時間得知正確位置，前往現場查看，未來將可應用在生態保育上，避免石虎遭到車輛「路殺」。

由教授陳維魁指導的另一組專利作品則為「智慧型空氣品質偵測系統」，使用者可隨時監看所處地點的空氣品質，也能即時將數值及GPS座標等資料利用無線網路傳送至雲端資料庫紀錄，提供其他使用者查詢，且系統價格低廉又便於攜帶，還能協助民眾掌握各地空品情況，一舉數得。

魯大德表示，健行科大注重學生的實務技能，藉由參與發明競賽，學生能自發動手創作，培養研發能力及團隊合作精神，未來也將爭取與國內、外廠商進行產學合作，早日讓產品上市。

(中時 )