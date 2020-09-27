民進黨今天舉辦「民主開唱」音樂會，民進黨發言人顏若芳表示，在台灣民主化的每個階段歷程，年輕人都扮演重要且關鍵的推手，此次透過青年臉孔在音樂會露出的安排，象徵民進黨對年輕人的重視，期許年輕人能持續為台灣這塊土地做出貢獻。

據聯合新聞網報導，在音樂會過程中，有民眾舉起寫有「光復香港」的挺港旗幟，卻立即遭到在場的國安單位制止，這讓該民眾相當憤怒，並且在事後找民進黨發言人顏若芳理論，顏若方表示，對於該事件尊重國安單位的安全規劃，但是只要安全無虞、不影響活動的狀況下，類似狀況應該要多做溝通、避免爭議，未來會再向相關單位進行反應。

這起事件讓網友相當不滿，直呼民進黨在選舉時滿嘴的挺港言論，但是選舉完就翻臉不認人，表示「又沒有要選舉，誰說你可以現在舉的？」、「關心但不介入」、「黨不給你撐，你不能撐」、「說個笑話，撐港反極權」、「這樣太危險」、「綠共就是很懂政治宣傳」。

(中時新聞網)