據美國政治獻金資料庫響應性政治中心的最新統計，證券和投資行業僅向川普的競選團隊和相關外部組織捐贈了1050萬美元，民主黨總統候選人拜登則獲贈5110萬美元的現金，幾乎是前者的五倍。(美聯)

美國總統川普在華爾街的大選募款狀況不佳，落後幅度甚至比2016年更大。冷落川普的不僅僅是華爾街，還包括房地產在內的更廣泛的行業。

新浪財經9月27日報導，雖然川普承諾再實施4年的低稅收、寬鬆監管和聚焦股市政策，然而華爾街正為他的競選對手拜登挹注巨額資金。

據美國政治獻金資料庫響應性政治中心的最新統計，證券和投資行業僅向川普的競選團隊和相關外部組織捐贈了1050萬美元，民主黨總統候選人拜登則獲贈5110萬美元的現金，幾乎是前者的五倍。

與此同時，川普在房地產產業的募款進度也落後拜登。拜登和相關外部團體自房地產中募集了1980萬美元，而川普僅募集1670萬美元。

儘管華爾街對拜登的競選捐款遠多於川普，但是分析人士警告，拜登可能成為華爾街的噩夢。標準普爾全球市場情報公司最近估計，拜登提高公司稅率的計畫，可能導致美國十大銀行的利潤每年總計減少70億美元。

(中時 )