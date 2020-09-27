衛福部長陳時中25日赴立法院報告紓困3.0預算，他表示買新冠疫苗有譜了，已與COVAX簽約並在月底交付訂金，但強調不會編列公費購買大陸疫苗。對此，有網友質疑，執政者為了反對而反對的堅持，但未來卻是全台灣人付出代價，並感嘆台灣陷入盲目的民粹化。

陳時中今(26)日受訪時說，目前被COVAX列為優先採購的疫苗廠共有9支，其中有4支來自大陸、1支來自俄羅斯，剩下4支是歐美的。但其中部分疫苗需要在低溫的環境下運送，陳時中表示，會與相關冷鏈的業者保持聯繫，盡力促成，而不需要冷鏈技術保存的藥品，國內引進應該沒問題。

臉書粉專「比特王」表示，有部分疫苗台灣並無運送能力，這也是藍營立委們質疑，真的這麼堅決不用陸製，未來可能沒疫苗可用的原因。並指出，「台灣現在就是盲目的民粹化，因為執政者為了反對而反對的堅持，未來付出代價卻是全台灣人。」

網友們也留言回應，「疫苗也能犯政治化，真悲哀，左右翼已經開始攻擊了，台灣沒疫苗可用了」、「一個部長應該說明陸疫苗那裡不妥，或須觀察研議，只會講政治語言給選民聽？」、「堅持台灣製造，才有滿滿台灣價值哦」。

陳時中說跟ＣＯＶＡＸ平台簽約 採購疫苗，但是不買陸製 因為連大陸人自己都不用 其實 3月的時候就在武漢開始施打 截至9月有數十萬人接種 https://reurl.cc/Y6VvAa 而國際上目前有9隻疫苗 4隻陸製 1隻俄製... 由比特王發佈於 2020年9月26日 星期六

(中時新聞網)