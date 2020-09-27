田馥甄26日在「一一巡迴演唱會」第二場尾聲拋出「退休」一詞，坦言曾想過「幾歲要退休」？她不知道之後還會不會有第三次巡迴、這次會唱幾場，「無常隨時在身邊，珍惜當下，按照自己的心，人生才不會白走這一遭，不只是感情、生活上」；感謝歌迷陪伴，讓她可以任性地忠於自己，也還沒「被退休」。

不少歌迷發現向來話少的她，這次開唱頻頻出現「落落長」的談話橋段，田馥甄說：「因為覺得歌迷都來了，想多說點話給她們聽，就聊開了。」幽默表示開演唱會不僅喉嚨沙啞，也容易使人變得肉麻，趁機感性向歌迷告白：「謝謝所有的My Love！」

每場得唱近3小時，擔心她體能狀況？田馥甄老神在在地說：「第一天好像跑短跑，全力衝刺，第二天就比較像以跑馬拉松的節奏，用配速調節體力。」昨晚第三場除了田爸、田媽組親友團力挺女兒，圈內好友黃子佼、李佳薇、林凡及周蕙等人也到場欣賞。

田馥甄今晚繼續在小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）

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