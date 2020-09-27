「相知相守-民歌45演唱會」27日第二場演出發生意外插曲，此次為呼應「傳承」精神，特別安排多組親子檔共同演出，許景淳昨與兒子林子軒合唱〈一條日光大道〉時，林子軒未發現升降台還沒升上來，意外踩空跌下舞台，屁股著地，重回舞台繼續演出的林子軒事後表示「沒事」，幽默地說自己只是一時想表演大衛魔術，媽媽許景淳則嚇喊幸好兒子練過舞，「應該沒什麼事」。

「相知相守」連續二天唱進台北流行音樂中心（北流），為正式啟用不到一個月的北流創下三項紀錄！昨晚首場逾時67分鐘罰款24萬8000元，是北流收到的第一筆演出逾時罰金；此外，開唱陣容多達52位歌手，創民歌類型演唱會人數最多，且節目罕見長達4.5小時，歌迷指媲美金鐘獎頒獎典禮。

受新冠肺炎影響，此次開唱籌備倉促，僅短短三個月打造，今第二場提早於下午四點半開唱，仍吸引滿場4200位觀眾，圈內好友李立群、方文山、陳子鴻、A-Lin等人也到場欣賞。演出歌手雖感疲憊仍賣力演出，沒上台的人在後台敘舊聊天，第一次參與的鄭怡更是抓緊機會和老朋友趙樹海拍照，輪到新朋友「老王樂隊」演唱時，她又化身小歌迷在後台尖叫支持後輩。

許景淳與兒子。（盧禕祺攝）

鄭怡（中）與老王樂隊合照。（中華音樂人交流協會提供）

吳楚楚。（中華音樂人交流協會提供）

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