戰爭造成的地雷以及未爆彈，經常是防不勝防的威脅，因為它很不顯眼，並且清除起來相當危險。現在美國空軍設想，使用高能雷射的熱力，來引爆這些不定時炸彈。幾天前，美國空軍與帕森斯公司(Parsons Government Services Inc)剛剛簽訂了 一筆4000萬美元的合約，要生產利用雷射清除機場內的地雷或未爆彈的除雷車。

早在約7年前，美國空軍研究所提出了恢復空軍基地功能系統( Recovery of Airbase Denied by Ordnance ,RADBO)的計畫，主要是設計一種清除路道未爆彈的裝備，研究人員以4輪的美洲獅防雷作戰車(Cougar MRAP)為載台，上頭安裝3千瓦的高能雷射。

RADBO於2013年1月開始在紅石測試中心( Redstone Test Stand,RTC)進行測試。證實防雷車上的宙斯3型雷射砲(Zeus III Laser System)可以引爆300公尺處的未爆彈，再搭配機械爪臂，可以清除多達50磅的碎片。

帕森斯公司將以當年的雷射除雷原型車為基礎，量產同型的裝備。(圖/Parsons )

帕森斯公司行副總裁赫克托‧庫瓦斯（Hector Cuevas）在一份聲明中說：「這是帕森斯公司的創新：提供改變遊戲規則的產品。.....我們很榮幸能與空軍合作，量產這種保護關鍵部隊和任務授權技術，這項技術將大大改變爆炸物處理作業，並且更為安全。」

(中時新聞網)