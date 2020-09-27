英國日前發生一起1名32歲婦女，獨自1人前往義大利自助旅遊，卻慘遭3名大漢輪流性侵案件。據了解，這名英國婦女獨自1人前往義大利自助旅遊，卻慘遭3名大漢聯合輪流強暴，還恐嚇婦女從陽台跳下自行結束生命，所幸街上路人目睹此情況，立即報警處理才將此事件平息。

據外電報導，這名英國婦人在受到3名大漢輪暴後，威脅她直接自行從陽台跳下結束生命，所幸街上路上目睹此情況，趕緊報警處理。警方指出，婦人曾從自己在萊切(Lecce)所待的飯店內，打電話向警察求救過，也發現婦人在被攻擊前，曾經與1位年輕男子共處一室過的經驗。

然而，1名義大利私家偵探則表示，婦人在被襲擊前，早已和這位年輕男子分開，而是後續在酒吧與1群男子飲酒狂歡後，婦人才慘遭被3名年輕人，在1間公寓裡輪流強暴。

此名英國婦女在獲救後，她立即告知警方關於3名男子的事，但並沒有提到先前共處一室的年輕男子。當天有熱心民眾反應，在婦女所待的飯店房內，聽到婦女大聲嘶吼聲，警方目前仍持續調查釐清中。

(中時新聞網)