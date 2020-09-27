全聯福利中心深受不少婆媽喜愛，而各家分店偶爾會出現令人驚喜的特價。一名網友就在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享一款鮮乳買一送一的消息，沒想到竟然意外引起網友廣大迴響。

原PO貼出一張照片，上面可見兩瓶鮮乳綁在一起，且外面寫著買一送一，原本一瓶9百多ml的鮮乳要價90元，買一送一後等於一瓶只要45元。原PO透露，「鮮乳期限到10/1，覺得很划算耶」，原來這款是即期品，因此才有買一送一的優惠。

由於這款鮮乳並非各家分店都有，貼文一出，立刻引起大批網友討論，不少人都羨慕地直言，「內壢這邊的全聯，好像從來沒看過這個牌子的鮮乳」、「很難買得到，因為到貨量好像不多，只買到2次」、「單店特價。剛去沒有」、「雖然不知道是哪些店有，但你真的很幸運～」。

網友分享這款鮮奶優惠消息意外引發討論。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

有內行的民眾就提到，「這個綁法是單店特價的，其中一瓶應該有瑕疵或即期」、「這不是每家店都有的，這種通常是廠商自己綁起來促銷，結帳也只會刷一罐」。

(中時新聞網)