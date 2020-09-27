訓練時還出動「真人」在車內待援，讓救援人員更有身歷其境的感覺。（桃園市消防局提供／黃婉婷桃園傳真）

為強化消防人員車禍救援技能，桃園市政府消防局第4大隊於19、20、26、27日，於富源汽機車回收場辦理車禍救援訓練，除基本車輛穩固操作外，更加入車禍救助所需的破壞及脫困作業，還出動「真人」在車內待援，讓救援人員更有身歷其境的感覺。

本次訓練除基本正位破壞外，也模擬車輛翻車時的側翻破壞，並加入救援受困者情境演練，考驗消防人員如何在分秒必爭的狀況下，運用手邊僅有裝備，以快速、簡單及安全原則進行車體破壞將受困民眾救出。教官團為了讓隊員更身歷其境，還將「真人」受困於車內待救，提升臨場感。

訓練的亮點著重於電動破壞組及V-strut(V型支撐柱)，前者因攜帶輕便，不易受救災空間及傳統優壓管線侷限，除方便快速外，更能提升救災效率；後者則因能立即有效穩固側翻及左右晃動之車輛，避免救援時的二次傷害，以上均成為近幾年添購的重點，使消防人員救援時更能如虎添翼。

桃園市政府消防局第4大隊大隊長戴明杉表示，4大轄區鄰近國道3號及66快速道路，容易發生擠壓式、翻覆式等大型車禍，同仁均須具備車禍救援技巧，才能在第一時間將人救出，透過此次經驗，相信更能提升消防同仁救災能量，以維護市民生命財產安全。

(中時 )