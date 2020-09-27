平鎮警方出動10台巡邏車到場共襄盛舉。（平鎮警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

救國團桃園市團委會及財團法人張老師基金會桃園分事務所等單位，27日在桃園市平鎮區聯合舉辦「歡樂洗車趣、把愛傳出去」公益活動，平鎮警分局也特別動員10部警用巡邏汽、機車到場共襄盛舉，希望能夠發揮拋磚引玉功能，持續把愛傳出去。

此次活動特別結合桃園永平高級工商職業學校及啟英高級中學在職學生及志工，並邀請專業車輛清潔公司指導車輛清潔技巧，從中籌募社福基金做愛心，並學習生活技能，協助正處於過渡期之青少年有良好的自我發展。

平鎮警分局副分局長林東星表示，為協助青少年朋友成長發展，並提供青少年學習正當休閒活動及工作，活動特別結合當地警方力量，期待透過跨界合作，加強推展青少年輔導工作，帶給青少年朋友一個開心、快樂的成長過程。

警方也利用此機會宣導時下新興毒品、求職詐騙及兒少性剝削等防制觀念，並鼓勵青少年們應多多充實自我專業能力、培養良好興趣及嗜好，做好自我人生規劃，避免誤入歧途，蹉跎美好的人生。

(中時 )