國慶焰火暖身在台南將軍漁港，這場15分鐘的高空花火秀，吸引近5萬民眾觀看，擠爆會場及周邊道路。（莊曜聰攝）

17000多枚花火接連升空，火樹銀花，令人驚嘆。（莊曜聰攝）

將軍港煙火秀，令人讚嘆。（莊曜聰攝）

為下月將在台南登場的國慶焰火暖身，台南市政府27日在將軍漁港舉行「將軍火音樂節」，晚間並施放15分鐘的高空花火秀，不少攝影玩家前幾日就到漁港卡位，希望能拍下美麗影像，這次花火主題以地名發想，定為「舞動將軍」，分5大篇章，全場搭配氣勢磅礡的樂曲，施放時眾人驚嘆不已，直呼「比跨年煙火漂亮！」將軍漁港主場地與周邊觀測點吸引近5萬人朝聖。

將軍火音樂節傍晚在將軍漁港準時開唱，由唱跳輕漾女團「PER6IX」率先登台演唱，接著流行饒舌電眼男派偉俊、A-Team男團流行新星龔言脩、網紅DJ男神小龜楊程鈞、超實力創作新女聲魏嘉瑩、金曲最佳怪物饒舌新人莫宰羊、亞洲舞郎王子邱鋒澤、新生代嘻哈才子婁峻碩等人接力演出，一連串的勁歌熱舞，讓台下的觀眾跟著樂音搖頭擺腦，相當熱鬧。

金曲情歌天后萬芳出場演唱「新不了情」多首成名曲，市長黃偉哲還登台合唱「愛情限時批」，台下拍手叫好，黃偉哲事後透露，他其實練錯歌曲，還好有正常發揮。

台南市長黃偉哲與萬芳演唱愛情限時批。（莊曜聰攝）

台南將軍漁港高空花火秀、將軍火音樂節吸引爆滿民眾前來。（莊曜聰攝）

越近高空花火秀時間，湧入更多民眾，周邊道路都出現塞車情形，主辦單位估計將軍漁港已經有3萬多人，算上周邊觀賞點，已經近5萬人共同欣賞這場秋夜花火盛宴。

晚間20時19分，由市長黃偉哲、議長郭信良、觀光旅遊局局長郭貞慧帶頭倒數60秒，現場民眾屏息以待，拿起手機準備拍下花火綻放的瞬間，晚間20點20分準時施放，17000多枚花火接連升空，分為「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋府城」及「美都台南」，震撼美麗，看得讓人驚呼連連、意猶未盡，最後在樂團八三夭的壓軸演出中畫下完美句點。

多枚花火接連升空，火樹銀花，令人驚嘆。（莊曜聰攝）

(中時 )