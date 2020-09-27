北部一對夫妻結婚20多年，妻子控訴一位魏姓女子介入她和丈夫之間，魏女自稱自己受到本土劇的開導，不甘願再做小三，多次要求呂男與正宮離婚，在兩人的訊息內喊話「我不想當你的小三，太委屈，我有資格當你老婆」等，讓正宮看了一把火燒起來，憤而提告求償。

據判決書指出，呂男與妻子結婚已20餘年，他因緣際會在某客家社團中認識了魏女，兩人走得越來越近，呂男替魏女取愛稱「媽咪」作為小情趣，不只如此兩人舉止親密，女方會依偎在男方身上，男方也會摟住女方的腰部，也在女男手機中發現魏女的上空沐浴裸照，兩人曾多次出遊、發生性行為，宛若真的情侶。

法官勘驗呂妻所提供的對話截圖，還發現魏女多次慫恿呂男與正宮離婚，投奔她的懷抱，自爆受了本土劇的開導，不願意再過小三的生活。包括，「我為了介入你的家庭生活我道歉！」、「這幾天都跟兩老看本土劇他們罵小三罵死了～心裡感觸很多」、「我就是在過他們一直在罵的生活」、「我的心告訴我不想當你的小三，太委屈！我有資格當老婆，你可以選擇嗎？離婚跟我一起…不然就離開我…」等語。

魏女則當庭否認訊息內容，聲稱自己是被追求的一方，已經盡力阻止呂男的不當追求，但呂男心上燃起的愛火，怎麼也滅不了，她也相當無奈。也否認有與呂男發生性行為與共同出遊。

台北地院審理時認為，兩人的行為已超過朋友情誼的交際，且勘驗對話紀錄，內容相當親密與曖昧，再加上傳私密照等等，都已嚴重侵害原告的配偶權。判定魏女須賠償呂妻15萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)