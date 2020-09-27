第31屆金曲獎將於10月3日在台北流行音樂中心隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，台視為此特別製作《GO！精彩 金曲31》入圍作品電視專輯，邀請入圍最佳台語男、女歌手獎、最佳客語歌手獎、最佳原住民語歌手獎、最佳樂團獎、最佳國語男、女歌手獎的歌手們向觀眾分享作品及入圍感想，節目由本屆星光大道主持人瑪麗、蔡旻佑攜手主持，預計28日起至10月2日每日晚間10點播出。

節目中邀請入圍最佳國語女歌手的魏如萱、許哲珮、楊乃文及王若琳分享入圍作品及當下心情，魏如萱同時兼任典禮主持人及入圍者兩種身分，面對扛下主持棒的壓力，她坦言期待的心情大於緊張，會先把入圍者的身分壓低，將主持人做好，她透露若真的能夠得獎，將會尖叫上台。特別的是，許哲珮在入圍名單公布當下正在產房努力生寶寶，「應該沒有人像我一樣有這種經驗」，而入圍作品《失物之城》更是以群眾募資方式成功發行的專輯，她不忘向一路支持的粉絲們喊話：「在未知作品的情況下就願意提早預購，真的很謝謝支持者。」

曾以專輯《Silence》榮獲第11屆最佳國語女歌手的楊乃文在得知入圍的當下正在運動，睽違20年再度角逐「死亡之組」歌后寶座，楊乃文表示：「以平常心對待，不會特別緊張。」Joanna王若琳則是以專輯《愛的呼喚》入圍5項大獎，同時也是表演嘉賓的她難掩興奮之情：「最想獲得的是『年度專輯獎』，也期盼能夠帶給大家一個享受的夜晚。」

G.E.M.鄧紫棋透過視訊連線方式，坦言得知入圍前非常緊張，面對入圍多項大獎，她俏皮表示：「所有獎項都想拿。」而第6度入圍最佳國語女歌手的情歌天后梁靜茹則藉由特派員突擊採訪表示：「時隔多年之後，堅持要繼續唱歌是很對的事情。」

(中時 )