今年第13號颱風「鯨魚」今(27)日白天生成，下午14時的中心位置在北緯21.6度，東經157.6度，以每小時31公里速度向西北進行，由於距離台灣十分遙遠，預計未來移動路徑將由西北轉往北前進，因此對台灣無直接影響。不過氣象局指出，中秋連假前又有1道東北風增強。

氣象局預報員王品翔表示，輕度颱風「鯨魚」移動方向朝西北方向前進，由於距離遙遠，根據模擬路徑顯示未來有朝北轉彎趨勢，因此對台灣無影響。

至於明(28)日仍受東北風及華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部有局部性大雨發生機率，白天氣溫也會偏涼，北部高溫僅20-23度；中部及東半部地區也有局部性短暫雨機率，南部則是多雲天氣為主。

周二(29)東北風減弱，氣溫稍微回暖，降雨區域以北部及東半部為主，其他地區則是多雲，但中部山區及南部地區仍要留意午後短暫雷陣雨。

至於大家最關心的中秋連假天氣，周三(30)到中秋節期間會再有一道東北風增強，降雨區域以迎風面的北部及東半部為主，不過水氣不會像這一兩天那麼多，雨勢也相對趨緩。

(中時新聞網)