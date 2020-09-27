高雄市長陳其邁在8月24日宣誓就職，至今已經任滿一個月。自媒體在高雄進行街訪，對陳其邁及團隊這一個月的表現打分數，可說勉強及格。另外市民也對陳其邁取消興建的愛情摩天輪表達看法，有的不反對興建、有的則不支持。

自媒體《台灣民眾電子報》在高雄市文化中心進行街訪，問高雄市民，陳其邁取消興建愛情摩天輪，會覺得很可惜嗎？一位先生表示，他不反對，如果有做也是可以啊！戴口罩的男子則表示，不大支持，因為其實高雄蓋太多建設了，花太多錢在一些什麼海洋音樂廳，還有一些不必要的捷運路線，會覺得很多建設都是多餘的。

一位戴黑色口罩的先生認為，如果可以在高雄出現一個真的叫愛情摩天輪的東西，也是可以去看好它。還有一位先生表示，不支持，因為完全不覺得愛情摩天輪會蓋起來，就沒有那個地點可以去蓋那個東西。

另外也請高雄市民對陳其邁及團隊這一個月的表現打分數。高雄市民平均打6.5分，勉強及格。

一名戴眼鏡的先生表示，給陳其邁打7分，一般人上任我可能就給個6分，那做不好、做得好再加再減。穿白衣的男子說，他給9分，因「對他很有信心啦」。

一名戴口罩的先生給8分，他說，這是支持鼓勵他啦，希望他未來可以加油，往8分以上更邁進。一位白髮老先生表示，7分，比韓國瑜要好得多了。另一位先生則表示，6、7分吧，從淹水來看，陳其邁會自己去現場走一趟的話，他覺得不要說陳其邁的能力好不好，但至少有做一個表面給市民看。

一位投票給李眉蓁的民眾只給1分，他表示，也沒有做什麼事情啊，1個月能做什麼事情啊，沒有看到成績。而在高雄市長補選，投票給吳益政的一位先生給7.5分，他表示，時間太少了，看不太出來。

(中時新聞網)