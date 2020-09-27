瑞士今日（27日）舉行公投，結果出乎意料以63%對37%壓倒性多數否決終止瑞士與歐盟之間的人員自由移動協議。這個被視為變相脫歐公投的議案由國會最大黨、極右翼民粹政黨「瑞士人民黨」（SVP）發起，呼籲民眾支持政府限制歐盟移民到瑞士工作。

瑞士並非歐盟成員，但是申根公約國的會員，與歐盟簽署一系列雙邊協議，包括人員自由流動協議，因此歐盟成員國的國民可到瑞士工作。法案一旦公投通過，將嚴重衝擊瑞士與歐盟的關係。歐盟是瑞士最大的貿易夥伴。

向來反對與歐盟強化關係的瑞士人民黨警告，瑞士正面臨過多的移民。若這次瑞士人民黨支持的公投案過關，當局將以1年時間與歐盟協商，終止雙邊在1999年簽署的人員自由流動協議。歐盟移民目前占瑞士人口約1/4，達140萬。

此外，針對政府計畫斥資60億瑞士法郎（約台幣1,890億）添購新戰機的公投，最新開票結果顯示，支持與反對各占五五波。

(中時 )