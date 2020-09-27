台中市西區第一座危老都更建築地標「大通大美」，花費十年時間整合地主，將興建首棟22層都更地標。（盧金足攝）

台中捷運綠線預計年底通車，帶動台中捷運宅利多發酵，「大通大美」正臨地下化捷運藍線B12計畫站。（盧金足攝）

台灣大道是台中市主要門戶，沿線不少大樓與閒置空間，是市府推動「引風、增綠、留藍」都市退燒策略、城市美學與都發三計，包括建照執照預審、都市設計審議、都市更新及危老重建，活化老舊社區，發展特色街區，繼中區前身為「東海戲院」的東海大樓通過都發局危老都更獎勵，重建為嶄新22層住宅大樓，依危老重建條例核定的第一個都市更新案件，西區第一座危老都更建築地標「大通大美」，花費十年時間，整合卅名地主，將興建首棟22層都更地標。

市府表示，為鼓勵民眾整建維護老宅外牆及外部環境，藉由《台中市都市更新整建維護補助》及《台中市中區老舊街區活化整修補助計畫》逐年編列預算，補助都市更新案規劃設計及施工經費，盼讓危老建築盡速重生，都發局以「快速通關」、「獎勵明確」及「稅捐優惠」三大原則，加速辦理危老建築案件。

上揚國際總經理楊浚輔表示，大通地產以善為本的理念，顛覆傳統的銷售奇策，讓坐落台中市草悟道、美術館生活圈，西區第一座危老都更建築地標「大通大美」，因西區很少推案，五周預約時間吸引兩百多組下訂客戶，加上台中首創85折回饋讓利策略給第一波潛銷客戶，寫下熱銷好成績。

楊浚輔說，西區第一座危老都更建築地標「大通大美」，位在台灣大道上，花了十年時日整合地主和屋主，由於附近很多辦公大樓，吸引上班族來看屋，自住客超過七成，其中有區域客，也很在附近上班的客層。

西區美術館生活圈，由都更推手大通地產，整合十年的「大通大美」，周遭有草悟道生活圈、誠品綠園道、美術館、向上路綠海藝文；還鄰近第二市場、柳川水岸、秀泰、大魯閣

、台糖湖濱、台中大車站、三井LALAPORT，及中友、一中、中國醫大等商圈。

台中捷運綠線預計年底通車，帶動台中捷運宅利多發酵，「大通大美」正臨地下化捷運藍線B12計畫站，兩站串聯與捷運機場線共乘的台中火車站，三站連結與捷運綠線共構的市政府站，因捷運藍線預計將以地下化方式行駛，不會因高架影響景觀影響房價，擁有捷運優點卻沒有捷運抗性。

台中市府推動綠建築，「大通大美」在建築外觀上，以有機造型，打造充滿生命力的植森樹穴，結合22層高樓層銀級綠建築規畫，一至四樓規劃種類豐富度假設施，也因應空汙問題配備防霾紗窗，超前部署防疫宅。

都發局表示，台中市《都市危險及老舊建築加速重建條例》實施至今已屆滿三年，有別於以往透過都市更新條例辦理方式，因私有產權整合困難、程序冗長，透過危老條例辦理重建，可加速讓危險及老舊建築物獲得重建新生的契機。

(中時 )