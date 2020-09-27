美國新罕布夏州（New Hampshire）日前發生一起殘忍情殺案，有名男子意外發現妻子外遇偷吃，氣得狠狠暴打一頓，並威脅她將小王約出來滅口，如果不從就永遠不會被原諒；妻子為了保住婚姻，真的聽從對方指示，將人殺害再加以分屍，全案曝光後，2人也紛紛被逮捕起訴。

綜合外媒報導，30歲丈夫阿曼多（ArmandoBarron）發現妻子布蘭妮（Britany Barron）的調情訊息後大發雷霆，要求殺了25歲小王強納森（Jonathan Amerault），於是布蘭妮約了對方在公園見面，上了車後就馬上掏槍斃了強納森，並按照阿曼多的指示，把人斬首分屍後，埋在一處簡易墳墓中。

不過這起命案最終還是曝了光，布蘭妮遭逮後還一度做假證據，折騰一陣子才肯向警方說實話，她表示婚外情被發現後，阿曼多就曾施暴多次，甚至還將槍口塞進她嘴裡，布蘭妮因此撞斷了一顆牙。檢察官指出，阿曼多如此惡毒，未來很可能被判處無期徒刑，詳細案情目前仍有待調查釐清。

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(中時新聞網)