大陸女星范冰冰前年爆出逃稅事件，後又與男友李晨分手，近來積極復出，並傳和李晨世紀大復合，但雙方都沒回應過此事，日前范冰冰在社群網站曬出美照，就被粉絲敲碗「想看姐夫」，釣出范冰冰親自給出答案。

范冰冰日前在微博上傳一系列自拍照，只見她愜意躺在沙發上，將一頭烏黑長髮隨意搭在椅子上，畫個大紅唇作出各種表情賣萌，雖然只是居家照，依舊星味十足，引來粉絲讚嘆嘆連連，她隨即笑說自己才剛學會如何使用美顏相機。

范冰冰曬美照。（圖／翻攝自微博）

范冰冰親自回應粉絲留言，差點嚇到大家。（圖／翻攝自微博）

吸睛的是，貼文底下有人留言問「是不是生日之後這個禮拜都和姐夫在一起？」竟得到范冰冰回覆「你...不許說話」，沒否認的態度讓不少粉絲看了驚訝直呼「你在說什麽」、「啊似乎看到不同尋常的發言」、「真的有姐夫了？」掀起熱烈討論。

但後來另外一名粉絲留言敲碗「想看姐夫」，范冰冰則又親自回應「沒有」並附上吃瓜的表情符號，正面說明了自己的感情狀態，同時也闢謠復合李晨的傳聞。

日前傳出有人在上海外灘高調替范冰冰慶生，用無人機寫下「我愛大黑牛」、「FBB」、「Happy Birthday」字樣，而大黑牛是李晨的暱稱，FBB則是范冰冰的名字縮寫，因此傳出兩人世紀復合。

(中時新聞網)