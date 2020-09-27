一位美籍男子自爆大陸女生超好睡，還拍下性愛片上傳外網賺錢。（微博＠健身小茵／蘇育宣翻攝）

一位美籍的已婚男子梅納德利用華人對洋人的迷戀，在過去10年內在大陸四處亂睡，假裝單身到處招搖撞騙，自稱已達成「千人斬」。更四處炫耀洋人的身分「吃很開」，還形容大陸女生很容易睡，此外，還偷拍下行房過程，利用性愛片賺錢，事件傳開後引起大陸網友震怒。

據陸媒報導指出，梅納德長年待在大陸，以拳擊作為謀生工具，在大陸各地經營多間自由搏擊俱樂部，但他卻隱瞞已婚的身分，不顧遠在故鄉的妻小，四處在大陸各地欺騙少女的感情。他聲稱在過去10年無套睡過至少1242位女生，語氣輕蔑的說「大陸女生就是好睡」，表明約到這些女生不費力氣，根本是女生倒貼他。

梅納德的誇張還不只如此，他會在房內裝設針孔攝影機，不顧女性的意願全程拍下性愛過程，並在色情網站上設立「在大陸亂射的妹子」專欄，透過上傳與大陸女生的性愛影片賺錢，甚至影片還沒打上馬賽克，行徑噁心。

據了解，梅納德的誇張行徑早在2012年就經媒體曝光，但卻未遭受到處置，此事件又再次在微博上傳開，不少大陸網友氣得跳腳，紛紛留言，「應該讓他在大陸蹲監獄蹲到死」。

(中時新聞網)