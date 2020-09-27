統一獅今日主場迎戰富邦悍將，由洋投布雷克僅休4天就上陣，不過結果很慘烈，悍將前3局就狂攻11分領先，全是布雷克自責分，他退場後獅隊牛棚頻頻放火，8局結束悍將就取得20分，陣中有6人猛打賞；不過統一獅在比賽後半段也終於打開來，林安可、陳重廷開轟在內猛追15分， 悍將差點被翻盤，仍以20比15大比數贏球，超車統一獨居戰績龍頭。

統一獅與富邦悍將賽前無勝差，並列第一，獅隊為了搶下重要勝利，選擇讓週二先發過的洋投布雷克，僅休4天就再度出賽，迎戰悍將洋投邦威，不過效果卻相當慘。

首局悍將就攻10人次，包含戴培峰清壘安打在內，共敲6支安打，一舉攻下6分，第2局布雷克回穩，讓悍將敲出雙殺打，變相三上三下結束此局，不過第3局再度引爆，連被悍將敲4支全壘打後，張進德敲出右外野方向2分炮，此時布雷克狂失11分，獅隊教練團不得已只好更換投手，布雷克總計只丟2.2局被敲12安、失11分退場。

不過獅隊牛棚沒有止血，潘威倫1.1局失3分、王鏡銘一人都沒解決，被敲3安失3分，交給江承峰後稍微好轉，能撐2.2局僅失2分，鄭鈞仁1.1局失1分，最後靠終結者陳韻文上場無失分，總計此戰動用6名投手。

雖然悍將前5局就已經拿到17比0輾壓式領先，不過獅隊打者在比賽後半段再有攻勢，6局下半羅國龍安打拿下第1分，7局下半林安可敲出2分炮，也是本季第28轟，超車朱育賢暫居全壘打王。

統一獅林安可敲出本季第28轟。（資料照／陳怡誠攝）

8下獅隊開啟大局，此局打了11人次，雖然僅有5支安打，不過悍將單局發生2次失誤送分，獅隊單局灌進6分，將分數追到9比20，9局下半獅隊再有攻勢，面對悍將終結者陳鴻文，滿壘的情況下，陳傑憲敲出清壘的二壘打，也把陳鴻文打退場，賴鴻城接手，又被陳重廷敲出3分炮，不過最後仍以再見三振結束比賽，雖然悍前5局攻17分，不過獅隊最後2局狂追12分，讓悍將捏一把冷汗。

此戰悍將打者合計敲出27支安打、攻下20分，前5局得17分、單場20分都是平隊史紀錄，單場19分打點則是隊史新紀錄，並有李宗賢、張進德、林益全、林哲瑄、張正偉、戴培峰等6人至少敲出3安，也平聯盟場單隊最多猛打賞紀錄，此外林益全於手局敲出生涯1700安，是中職史上第4人達成，僅次張泰山、彭政閔、高國慶。張進德與戴培峰都貢獻5打點，張進德4安含雙響炮，獲選單場MVP。

由於悍將戰勝統一，也確定排名洗牌，暫居下半季戰績第一，與獅隊有1場勝差。

(中時 )