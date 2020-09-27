台灣企業甲級足球聯賽今天上演台灣鋼鐵與高市台電的龍頭對決，賽前兩隊同積36分，本被預測為勢均力敵的「天王山之戰」，未料開賽不到5分鐘，台鋼就由班奇助攻游家煌先馳得點，前13分鐘即以3比0領先「南霸天」台電。最終台鋼在前鋒馬可的「大四喜」帶領下，以9比2讓台電在雨中吞下歷史性的慘敗，也以3分之差獨居聯賽龍頭。

「今天這場比賽，因為我們知道台電在持控球上的經驗跟優勢很明顯，所以打法上我們比較著重在反擊的部分。」攻入台鋼第4球的隊長吳俊青說：「一方面是我們在速度上比較有優勢，一方面是在比賽一開始我們就先拿到進球，所以對方勢必要上前進攻，這也讓我們得到更多反擊的機會。」

台電前兩循環都以1球氣走台鋼，第2循環交手更是從0比2落後下逆轉勝，不過季前重金補強的台鋼已經完成磨合，兩大黑人洋將馬可、班奇狀況絕佳，開賽後班奇右路突破如入無人之境，以右路吊中助攻游家煌凌空射門首開紀錄。

台灣鋼鐵開賽不到5分鐘，就靠游家煌的凌空抽射首開紀錄。（中華足協提供）

台鋼得理不饒人，第9分鐘後衛程昊斷球後送出漂亮直塞，台電隊長林正益飛鏟解圍失誤，球沒清掉反而打在馬可身上，讓馬可單刀赴會晃過門將邱育宏打入空門。與上次交手同樣先取得2比0領先的台鋼，這次未重蹈前20分鐘就被追回1球的覆轍，第13分鐘換吳俊青右路吊中助攻班奇頭槌破門，15分鐘後馬可左路妙傳吳俊青射進，差距愈拉愈大。

台鋼接著由馬可狂刷數據，運氣也完全站在他這邊，兩度從30碼外起左腳遠射，球分別擦到林正益的手與陳家駿的腳，改變方向落入台電球門。期間班奇趁邱育宏接球脫手補射破門，馬可則在終場前助攻蘇德財進球，自己也於第90分鐘完成「大四喜」，單場貢獻4進球2助攻，台電只靠替補前鋒曾志偉追回兩球，難堪吞下7球慘敗，國腳陳昭安賽後也落下男兒淚。

台灣鋼鐵上半場就以5比0領先高市台電，球員愈踢愈high。（中華足協提供）

「經歷兩個循環的磨合，彼此之間比較熟悉，跟第1循環比起來，已經比較知道對方在想什麼，」吳俊青分析台鋼打出這場代表作的原因，至於剩下4輪是否冠軍在望，他則謹慎的說：「現在球隊非常有向心力、目標也很明確，但目前前3名的積分還是很接近，我們還不到可以放鬆的時候，可能要到最後1輪或是倒數第2輪才可比較明確。」

台鋼積分39分，下輪10月11日剛好就要碰上以3分之差暫居第2的台中Futuro。Futuro今天靠韓國射手朱益成在第84分鐘打破僵局，以1比0氣走其前東家航源FC。台鋼vs. Futuro又成為決定本季冠軍誰屬的關鍵戰，台鋼雖有領先優勢，但馬可因累積3黃將遭禁賽，勢必影響台鋼火力，且主將班奇、吳俊青、陳威全都累積2黃，再領1黃就得禁賽，成為台鋼登基最後一哩路的X變數。

(中時 )