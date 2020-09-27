一位男子買便當先預付1600元後，卻是噩夢的開始。他叫了6次便當，發現不但送餐品質一次比一次差，甚至最後連「主餐」都忘記放！（圖摘自爆怨公社）

不少飲料店家有提供「記杯」功能，讓顧客能用「預付」的方式，分好幾次領取。不過一位男子買便當先預付1600元後，卻是噩夢的開始。他叫了6次便當，發現不但送餐品質一次比一次差，甚至最後連「主餐」都忘記放！讓他心寒向對方要求退費。網驚：你人會不會太好？

原PO在「爆怨公社」上表示，因為怕便當送到時人不在店裡，就先預付了1600元給便當店。他一共叫了6次便當，原本前兩次都覺得很好吃，但從第三次開始，就發現送餐的便當漏洞百出。

原PO指出，第3次開始飯沒熟，和配菜、肉都超級硬，反應給店家後，店家態度很好，說可能是鍋子壞掉導致；第五次叫便當遲遲等不到，才發現是店家忘記送；第六次時，送來的便當竟「忘了放主餐」，經過反應後，店家則說可以算便宜20元。

貼文一出，不少網友表示「告訴我們，不要預先付款」、「你會不會人太好了？」、「預付太多果然不是一件好事」、「如果是我，第三次的事情發生後我就會跟這家店說聲掰掰了」、「飯沒熟我就換家了還給他機會」、「可能不缺你這單吧」。

有網友更氣炸表示「這家店還是收一收別做了，一點誠意都沒有！」但原PO指出，對方人不壞，只是錯誤很多，「想說給他機會再看看，但對方都不珍惜」。由於忘記主餐真的太令原PO傻眼，所以後來也向便當店要求將剩下的預付款項全部退還，

(中時新聞網)