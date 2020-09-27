美國馬里蘭州一名男子邁爾斯（Shawn Marshall Myers）在新冠肺炎大流行期間，舉辦2次近50人參與的營火狂歡派對，違反了當時的集會禁令，被判處1年監禁。

根據《abc NEWS》報導，42歲的邁爾斯今年3月因連續2次舉辦人數超出限制的營火派對而被捕，檢察官說，警官在邁爾斯的家中發現了大約50人，他們告訴邁爾斯，他的聚會違反了現行的禁令。當時的馬里蘭州州長霍根（LarryHogan）頒布緊急命令，嚴格禁止10人以上的聚會。邁爾斯在3月22日第一次舉辦派對，當時員警到場時，邁爾斯與執勤警員發生爭執，最後他勉強同意解散派對。

邁爾斯在新冠肺炎大流行期間舉行營火趴而被捕入獄。（圖／翻攝《abc NEWS》）

然而3月27日，員警們再次回應邁爾斯家的另一份報告，稱邁爾斯又再度於家中舉辦一個超過50人的派對。警員抵達後發現現場又有50人參與該派對，於是再次要求客人們解散。不料，這次邁爾斯對警方叫囂爭辯，聲稱自己和客人們擁有聚會的權利，還要求現場的參與者都留下，完全無視現場的警員與州長頒布的禁令。

警官試圖與邁爾斯講道理，並希望他能配合，但無濟於事。最後邁爾斯遭判在拘留所服刑1年，且刑滿獲釋後仍須接受長達3年的觀察。

根據統計，美國新冠肺炎確診數超過710萬例，逾21萬人死亡；另據馬里蘭州政府資料顯示，馬里蘭州有超過12.2萬人被診斷出患有新冠肺炎，其中至少有3772人已經死亡。

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(中時新聞網)