60歲黃姓志工媽媽本月19日在路邊舉牌聲援平反太極門假案，被新竹縣警局竹北分局六家派出所員警依現行犯逮捕移送檢方，經偵訊超過6小時，被裁定限制住居。黃媽媽還因驚嚇恐懼昏厥送醫，被診斷為創傷後壓力症候群。嘉南地區的法稅改革聯盟志工，27日在台南市舉辦「全台聲援黃媽媽，拒絕國家霸凌」活動，抗議言論自由被違法箝制，呼籲全民一起主持正義，力挺法稅改革聯盟志工媽媽。

今天到場聲援的來賓，有法稅改革聯盟發起人暨台灣財經刑法研究協會理事長陳志龍、國立中正大學法律財經學系特聘教授黃俊杰、台南市議員盧崑福、台南市議員李啟維代表暨前市議員李文正、台南市議員蔡淑惠秘書陳淑琪、台南市南區大恩里長施國熙、台南市東區莊敬里長林榮德等人。

現場蔡姓志工表示，法稅改革聯盟多年來站上街頭為稅災戶發聲，本月19日法盟黃姓志工媽媽站在竹北路邊，舉海報聲援被法拍土地的太極門，詢問執行署官員拍賣太極門土地領了多少獎金？竟遭六家派出所近20位員警包圍，在未告知罪名的情況下，依現行犯逮捕帶到派出所製做筆錄至深夜後，直接移送新竹地檢署複訊到隔天凌晨一點，還被裁定限制住居。

蔡姓志工說，當晚黃媽媽因驚嚇恐懼昏厥送醫，經醫生診斷罹患創傷後壓力症候群。難道台灣的白色恐怖又將復辟？這樣台灣還算是個有民主、言論自由的國家嗎？

真理大學法律系副教授吳景欽也認為，在台灣從沒有人因誹謗、公然侮辱被當現行犯抓走，而且還移送地檢署漏夜偵訊，違法程度已到族繁不及備載的程度，如此離譜案例竟不是發生在戒嚴體制下，而是在台灣。

盧崑福表示，凡是有良心的民意代表都要站出來聲援，今天是發生在竹北，若是發生在台南，一定會要求警察局長和執法員警出來道歉並嚴懲。

張姓志工呼籲，為了捍衛我們的基本人權，懇請大家一起來聲援黃姓志工媽媽，拒絕國家暴力，停止人權迫害，更要廢除不法績效獎金，拒絕搶奪民產。

(中時 )