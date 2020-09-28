整個國際匯市中，新台幣是新興貨幣當中的異類，外銀主管表示，若以新台幣對美元匯價分析「美元的一切」，恐怕會搞錯很多資產的投資時點，像有本地財管理專多建議客戶「抓住反彈」，像現在的29.2元價位出清大部位的美元，「這建議真的對嗎？」

新台幣對美元匯價今年來相當強勢，近1年台幣升值6.17％。近日的9月下旬期間，台幣升幅放緩、央行趁機推貶，26日周六台北補班，台北匯市獨撐下，交易量自然極小，新台幣對美元匯率收盤29.276，和開盤價29.280元不相上下，全周累計貶值1.24角或0.42％，連著兩周走貶。富蘭克林證券投顧表示，美元指數上周反彈走高，近周上揚約1.5％，站上94關卡，新台幣等新興國家貨幣普遍下跌。

實際上，9月下旬以來，美元對歐元、澳幣，甚至貴金屬當中的黃金都是顯著升值，金價從8月上旬最高的2064美元/盎司，快速走低到9月25日的1862美元/盎司，顯示出美元的強勢。這段時間以來，因為美元的強勢，澳幣曾經強升到1美元對澳幣0.74元，當時台幣對澳幣也出現貶值，才一星期的時間美元對澳幣就反貶到0.702，台幣對澳幣則又回到升值的方向。

富蘭克林證券投顧認為，美元近日來的短線漲勢，部分受到技術面尬空和恐慌情緒推升，後續留意籌碼面變化，一旦淨空部位有所減碼，美元指數可能進一步走高，短線預期於93～95狹幅震盪。

外銀財富管理對高資產客群的建議，台幣對美元匯率在29.5～29元之間，都是適合逢低買進的價位，如果投資人一心假設會強升到28元才動手，就要非常密切地關注市場變動，「就像買股票一樣，畢竟要買在最低點、賣在最高點，都要靠運氣了。」

(工商 )