全球第二大NAND型快閃記憶體晶片製造商鎧俠原計劃10月初上市，為日本今年來規模最大的股票首度公開發行（IPO），但美國制裁華為可能讓NAND供應過剩而在9月中大幅調降IPO定價區間，在準備周一確定其發行價前夕，日媒周日即爆料鎧俠可能延後上市。

日經新聞引述多個消息來源報導，由於中美關係愈來愈緊張，鎧俠為評估相關風險，將延後原定10月6日在東京證券交易所發行IPO的計劃。

雖然鎧俠無意放棄IPO，並嘗試重新計劃在年底或明年初才上市，但卻有能讓這宗可望為日本今年來最大宗IPO案落空。

前身為東芝旗下記憶體晶片業務的鎧俠，最初把發行IPO的每股定價為3,960日圓，讓其估值高達2.13兆日圓（約200億美元）。

路透報導，東芝發出聲明稿強調其沒有立場評論鎧俠IPO案。鎧俠最大股東貝恩資本（Bain Capital）未立即就報導做出評論。

美國制裁華為禁令從9月15日起正式生效，兩天後鎧俠就公布跟IPO相關資訊，警告禁令可能使全球NAND型晶片供應過剩而導致價格下跌。至於其賣給華為的產品裡，很可能是全部或大部份被列入禁制範圍內。

鎧俠當時因此把IPO每股定價調降至2,800日圓到3,500日圓區間，較最初定價調降一成到三成之間，並讓其估值低於2兆日圓。

(工商 )