福布斯中國在27日發布汽車富豪榜，有25位富豪入選。其中，寧德時代董事長曾毓群以158億美元位居榜首。

此外，吉利汽車實際控制人李書福、長城汽車實際控制人魏建軍分別以150億美元和80億美元位列第二、第三名。

榜單顯示，森麒麟實際控制人秦龍以12.5億美元位居第25位。該公司2020年9月11日上市，9月25日收報人民幣（下同）23.13元，較發行價格18.96元上漲近22％。

(工商 )