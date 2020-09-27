1名來自英格蘭南安普頓市的女消防員席安‧瓊(Sean‧Jones)，因她18歲出勤時慘遭1場車禍意外，導致席安的脖子險些遭到扭斷死亡，所幸緊急送醫後搶救成功，席安事後也在自己身體裡，植入藍芽設備來監控自己的心臟數據，讓席安可以隨時掌控自己的身體狀況，也能讓醫院得到完整數據，來為席安進行更有效的治療方式，席安是英國最早幾位病患植入晶片的病患，也是前幾位配備數據設備的幾人之一。

這名34歲的女消防員席安‧瓊(Sean‧Jones)，18歲那年出勤時，因遭受1場車禍意外，導致席安的脖子險些被扭斷身亡，所幸經緊急送醫後搶救成功。席安的復健之路，也受到許多先進醫療設備協助，席安的身體裡，被植入了藍芽設備，這個將能夠隨時記錄席安的心臟記錄，也可以使席安能透過APP掌握自身的建康狀況，同時也可以席安的主治醫師，隨時監控席安的身體情形，讓整體治療更家快速好轉。

席安表示，從18歲那次的車禍意外，自己經常會感受到眼前一面漆黑，什麼東西都看不見，席安說明當時車禍受傷時，脖子上都殘留著金屬碎片，便開始我經常性的眼前一片黑的情形，因自己的工作關係，視力的嚴重問題是無法出勤，直到將晶片植入過後，我眼前漆黑的情況改善許多。

據了解，這種技術主要是以藍芽技術設備為前提，將它直接植入身體裡，並可以透過MyCareLink應用程式來隨時觀察自己的身體狀況，這個移動程式也可以與醫療診所進行聯繫，全程數據皆經過加密，可以完善的保護患者的隱私。

醫院心臟病專家保羅·羅伯茨（Paul Roberts）表示，有了這樣心臟監控設備，患者不用再千里迢迢前往醫院，做許多擾人費時的檢。另一方面，這種藍芽設備是1種低耗能技術，還具備高科技的外觀，同時具良好的網路安全措施，只要與日常藍芽設備一樣，配對成功後即可使用，也可以用在任何具有藍芽設施的3C產品上。

(中時新聞網)